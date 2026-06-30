السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية عام 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرًا، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت ستة أشهر من تاريخ الانضمام للمنشأة، حتى نهاية العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظِ حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة .

وجاء تمديدُ المهلة امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع مستويات الامتثال في سوقِ العمل بالمملكة، ومنح المنشآت والعاملين فرصةً إضافية لتصحيح أوضاعهم – ولاسيّما لما رُصِد من تجاوبِ شريحةٍ من المنشآت والعاملين للمبادرة بتصحيح أوضاعِهم.

ودعت الوزارة، أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدةً أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة سيترتّب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المُقرّرة.