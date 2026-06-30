السعودية والصين تؤكدان التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية

أكدت السعودية والصين اليوم الثلاثاء، حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتقدم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي يزور بكين حاليا، مع نائب رئيس الصين هان تشنج، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما، وتطلّع البلدين إلى مواصلة العمل والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدّمًا لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما ناقش الطرفان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على حرص البلدين الصديقين على مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية".

ويجري وزير الخارجية السعودي خلال زيارته عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة الصينية، لبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 102 مليار دولار.