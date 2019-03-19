قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل ، أن توقعات تستند إلى صور للأقمار الصناعية تشير إلى ان 1.7 مليون شخص على الأقل كانوا على الطريق المباشر للإعصار في موزمبيق ، موضحا أن حوالي 920 ألف شخص قد تأثروا في مالاوي ، لافتا إلى أنه من المحتمل أن المزيد من آلاف الأشخاص قد يتأثرون بفعل هذا الحدث في موزمبيق حيث لاتزال التقييمات للأضرار جارية.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بجنيف، أن البرنامج الأممي يخطط لاستهداف حوالي 650 ألف شخص بالمساعدات الغذائية في مالاوي،موضحا أن البرنامج يهدف أيضا إلى دعم حوالي 600 ألف شخص في موزمبيق بعد إعصار "إيداي" المدمر.

ونوه بأن برنامج الغذاء العالمي سيقوم بتوسيع نطاق توفير الخدمات المنقذة للحياة في موزمبيق لعلاج سوء التغذية الحاد المعتدل لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرا وذلك في المجتمعات المتأثرة بالإعصار.

وذكر فيرهوسل، أن طائرة تابعة للبرنامج الأممي كانت وصلت أول أمس الأحد إلى موزمبيق وتحمل 20 طنا من المساعدات الغذائية الطارئة، وقال إن فرق المنظمة على الأرض قامت بأول توزيع للمساعدات على حوالى 6 آلاف شخص من المتضررين من الفيضانات في منطقة تيتي في موزمبيق وذلك من خلال التحويلات النقدية لشراء احتياجاتهم من التجار المحليين ،مؤكدا أن البرنامج سوف يتمكن في الأيام القادمة من توسيع نطاق الاستجابة بتوزيع أكبر للأغذية على المتضررين .