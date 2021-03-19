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تقرير: إستونيا تقضي بسجن عالم بتهمة التجسس لصالح الصين

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:29 م

قضت محكمة في إستونيا بسجن خبير في مجال العلوم البحرية يدعى تارمو كوتس، وهو موظف سابق في قوات الدفاع الإستونية، بتهمة التجسس لصالح الصين، حسبما ذكرت خدمة أخبار البلطيق.

وحكمت المحكمة في تالين على كوتس، الذي تم اعتقاله في سبتمبر الماضي، بالسجن ثلاث سنوات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقام العضو السابق في لجنة علمية في وزارة الدفاع وفي مركز البحوث والاختبارات البحرية التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بنقل معلومات إلى الصين.

وصادرت السلطات 17 ألف يورو من كوتس فيما يتعلق بالجريمة.

وسجنت إستونيا، العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، عدة أشخاص بتهمة الخيانة على مدار العقد الماضي وأكثر من 10 أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا.

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