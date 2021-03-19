 بايدن: أمريكا بصدد الوصول إلى حقن 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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بايدن: أمريكا بصدد الوصول إلى حقن 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:17 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته بصدد الوصول إلى حقن 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وعبّر بايدن في تصريحات له بالبيت الأبيض، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، عن سعادته بأنه بعد مرور 58 يوما لإدارته ستكون قد حققت هدفه المتمثل في حقن 100 مليون جرعة من فيروس كورونا على الأراضي الأمريكية.

وأوضح بايدن أن هذا يحدث قبل أسابيع من الموعد المحدد "حتى مع الانتكاسات التي واجهناها خلال العواصف الشتوية".

وأشار بايدن إلى أنه "في الأسبوع المقبل، سنعلن هدفنا التالي" بشأن التطعيمات.

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