وصول بطريرك أنطاكية إلى مصر في زيارة تستمر 5 أيام

وصل مساء أمس، إلى دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، في زيارة للقاهرة تستغرق 5 أيام.

وذكر المركز "الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، في بيان له مساء اليوم، أنه كان في استقبال الراعي لدى وصوله، المطران جورج شيحان مطران مصر والسودان والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة، وبيير نجم الأب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، ونبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.

ومن المقرر أن يلتقي البطريرك ظهر غدًا السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.