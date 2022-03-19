منتخب اليد يهزم البرازيل للمرة الثانية وديا استعدادا لأمم إفريقيا

فاز المنتخب الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني بارندو على المنتخب البرازيلي بنتيجة 32-25 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وبهذه النتيجة يحقق المنتخب الوطني فوزه الثاني على البرازيل بعد التغلب عليه في المباراة الأولى بنتيجة 31-27 وتأتي هذه المباريات خلال أسبوع التوقف الدولى ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض بطولة الأمم الإفريقية للرجال لكرة اليد و المقرر اقامتها فى الفترة من 11 الى 18 يوليو العام الجارى بالمغرب.

ويضم معسكر المنتخب الوطنى المصرى

كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - احمد هشام سيسا - على زين - حسن وليد قداح - سيف الدرع - يحيى الدرع - مصطفى خليل - يحيى خالد - احمد الاحمر - محسن رمضان - اكرم يسرى - محمد سند - عمر خالد كاستيلو - ابراهيم المصرى - احمد عادل - وسام سامى نوار - محمد طارق.