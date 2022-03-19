الإسكان الاجتماعي: لا زيادة في أسعار وحدات سكن ودار مصر وجنة ضمن الإعلان الأخير

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق مد فترة التقديم الإلكتروني بالإعلان الأخير للإسكان المتوسط أكثر من مرة، مشيرة إلى دفع نحو 30 ألف مواطن لمقدمات الحجز، ورفع ما يزيد عن 28 ألفًا المستندات الخاصة بهم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن المواطنين الذين رفعوا مستنداتهم؛ بإمكانهم التقدم في المشروع الذي يرغبون فيه، لافتة إلى زيادة عدد الوحدات المطروحة إلى 19 ألف وحدة، في 15 مدينة جديدة بأماكن متنوعة.



ولفتت إلى فتح الباب غدًا، اعتبارًا من التاسعة صباحًا، أمام من قدموا في الإعلان الماضي ولم يسحبوا نقودهم؛ من أجل الاختيار أولًا قبل الآخرين، قائلة إن عدد تلك الفئة ليس كبيرًا، ويصل إلى 110 مواطنين.



وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم تخصيص يومين لكل مشروع ضمن الإعلان، معلنة عن تخصيص أيام الاثنين والثلاثاء للحجز بمشروع «سكن مصر»، والأربعاء والخميس لـ«دار مصر»، وأيام 27 و28 مارس لمشروع «جنة».



وأشارت إلى تخصيص يومي 29 و30 مارس، لكل العملاء الذين لم يتمكنوا من التقديم، مؤكدة على عدم تحرك أسعار الوحدات: «ملتزمون بالسعر في كراسات الشروط، السعر لم يتحرك بالرغم من زيادة عدد الوحدات، وما نطرحه فيما بعد قد يكون أغلى أو يتسم بزيادة في السعر».



وأكدت أن الصندوق يستهدف في النهاية الطبقة المتوسطة، ويرغب في مساندتها بشتى الطرق، مختتمة: «نحاول استيعاب المتقدمين قدر الإمكان، وبعد شهرين قد نطرح وحدات جديدة في مدن أخرى، وإعلانًا جديدًا مع بداية يونيو».









وتفتح وزارة الإسكان، غدًا الأحد، باب حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة إلكترونيا ضمن الإعلان الأخير، الذي انتهى تسجيل البيانات فيه يوم 13 مارس الجاري.



ويبدأ الحجز، في التاسعة صباحًا حتى منتصف الليل، للمتقدمين على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يحجزوا وحداتهم السكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز.