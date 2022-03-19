 جنا عبد السلام تحتل المركز السادس على جهاز المتوازي في كأس العالم للجمباز - بوابة الشروق
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جنا عبد السلام تحتل المركز السادس على جهاز المتوازي في كأس العالم للجمباز

علي البحيري
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 10:10 م

حصلت المصرية جنا عبد السلام على المركز السادس في منافسات بطولة العالم للجمباز الفني، على جهاز المتوازي، وذلك بعد حصولها على 10.866 درجة.
فيما حصلت كيتلين روسكرانتز لاعبة جنوب أفريقيا على المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع درجات 12.300، ونالت الكندية لوري دينومي الميدالية الفضية وحصلت على المركز الثاني ب 12.33 درجة، وحصدت ماري كانتر لاعبة الترويج المركز الثالث ب 11.733 درجة.
وانطلقت اليوم السبت منافسات بطولة كاس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.
الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.


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