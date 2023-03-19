رئيس اتحاد الكروكيه : نسعى لانتشار اللعبة وتطوير نظام البطولات

قال الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن اللعبة تشهد تطورا وانتشارا ملحوظا في الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع عدد اللاعبين المسجلين لدى الاتحاد.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكروكيه في ختام بطولة كأس الاتحاد للكروكيه، الشكر إلى الفرق التي شاركت في بطولة كأس الاتحاد للكروكيه خاصة بعد المستوى الفني الكبير الذي ظهر عليه الفرق المشاركة في المنافسات.

وتابع الدكتور محمد رسلان، أن الاتحاد يسعى لتطوير اللعبة وتطوير نظام البطولات وفق خطة طموحة يتم العمل على تنفيذها بشكل متتابع مع اللجان الفنية المختصة داخل الاتحاد.

وكان فريق سبورتنج قد حصد كأس بطولة كأس الاتحاد للكروكيه بعد الفوز على فريق هليوبوليس الشروق بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين مساء يوم السبت.

وبعد نهاية المباراة سلم رئيس الاتحاد المصري للكروكية وأعضاء الأتحاد الكأس والميداليات للفرق الأربعة الأولى حيث جاء نادي هليوبوليس الشروق في المركز الثاني والزهور في المركز الثالث و نادي الجزيرة الرياضى في المركز الرابع.

وجاءت نتائج مباريات بطولة كأس الاتحاد للكروكيه كالتالي في منافسات زوجى السيدات فازت مرام نبيل وميرنا الصبروتى من نادي سبورتنج بنتيجة 2-0، على إيمان الفرنساوى وشيرين حمدى من نادي الشروق بنتيجة ٥/٧ ، ٣/٧، و في زوجي المختلط فاز فوزى حلمى وسها مصطفى من نادي الشروق بنتيجة 2-0 على محمد رشاد ومى على ماهر من نادي سبورتنج بنتائج ٤/٧ ، ٥/٧ وفي زوجي الرجال فاز مروان الصبروتى ونجيب حسام من نادي سبورتنج بنتيجة 2-0 على هامى عريان وياسر فتحى من نادي الشروق بنتائج ٣/٧ ، ٤/٧.