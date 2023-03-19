أكثر من ألفي لاجئي أفغاني يعودن إلى بلادهم من إيران وباكستان

أعلنت وزارة "شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن" في أفغانستان أن أكثر من ألفي لاجئي أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران وباكستان.

وذكرت الوزارة أمس السبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 1851 لاجئا أفغانيا من إيران و331 آخرين من باكستان عادوا إلى بلادهم ، عبر نقطتي عبور "سبين بولدك" و"إسلام قلعة"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أنه من بين 331 عائدا ،هناك 70 محتجزا أفغانيا تم إطلاق سراحهم من سجون باكستانية، في أعقاب توسط السفارة الأفغانية في إسلام آباد.

وذكر مسؤولو طالبان أنه تم إحالة بعض من هؤلاء اللاجئين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للحصول على بعض المعونات الأساسية.

وتابعت الوزارة أن عددا كبيرا من المهاجرين الأفغان، عادوا إلى أفغانستان من إيران وباكستان، خلال الأشهر الماضية. واختار بعض هؤلاء اللاجئين العودة إلى بلادهم طواعية، وآخرين تم إجبارهم على مغادرة الدول المضيفة.

يشار إلى أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فر آلاف الأفغان من بلادهم إلى الدول المجاورة، خوفا من الاضطهاد وتهديدات بالقتل.

ومعظم هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا دولا مضيفة، من خلال قنوات غير شرعية، يواجهون الآن مشكلات خطيرة، بما في ذلك الترحيل الإجباري والسجن.