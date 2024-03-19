أمين عام لمجلس التعاون الخليجي يبحث مع مسئول بالناتو تطورات الوضع في غزة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام المساعد للشئون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) السفير بوريس روج، آخر التطورات والتحديات الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الوضع في غزة وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين.

وجرى خلال لقاء البديوي مع روج، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مناقشة عدة موضوعات أبرزها، سبل تفعيل التعاون والتنسيق ما بين الأمانة العامة لمجلس التعاون مع سكرتارية الناتو والنظر في تدشين حوار مستمر ما بين الجانبين، "وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بحث الجانبان "الحاجة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين".

وعقد البديوي، وقت سابق، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيسة اللجنة دولفين برونك، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل العاصمة البلجيكية.

وأوضح البديوي، أن هذه المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض وعميق حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتخفيف تداعياتها الإنسانية وتسريع إدخال المساعدات الإغاثية، ووقف إطلاق النار، والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وحضّ مجددًا على أهميةً اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في تطبيق القوانين والقرارات الدولية لتحقيق حل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أوضح البديوي، أنه نقل أهمية نظر الجانب الأوروبي بجدية في مسألة إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنجن وتسهيل إجراءات السفر لهم، ترجمةً للالتزام الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في بيانه حول وجهة نظره للسبل المثلى لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والصادر عن المفوضية الأوروبية في مايو من عام 2022.

وأكد أنَّ ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس بشكل جليّ روح التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.