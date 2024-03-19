المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر ينفي عرض محمد صلاح علاج أحمد رفعت: محدش كلمنا

علق هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، على الأنباء المتداولة بشأن عرض كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، نقل اللاعب أحمد رفعت إلى إنجلترا، لاستكمال رحلة علاجه الحالية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «دردشات»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، اليوم الثلاثاء، إن الأطباء أجمعوا على استحالة نقل لاعب نادي مودرن فيوتشر من العناية المركزة في الوقت الحالي.

وأضاف: «باستشارة الأطباء اللي ماسكة الحالة واللي جات من برا، الكل أجمع على حاجة واحدة، أحمد مينفعش يخرج من العناية المركزة حاليا أو حتى في نفس الدور، فكرة النقل غير مطروحة بالمرة، غير إنه محدش كلمنا».

وتحدث عن تطورات الحالة الصحية لـ«رفعت»، قائلًا إنها لم تشهد جديدًا، خاصة أن اللاعب مازال موضوعًا على جهاز التنفس الصناعي.

ولفت إلى حدوث تحسن طفيف في نسبة الأكسجين بالدم والضغط وعمل المخ، منوهًا أن التحسن الملحوظ سيستغرق وقتًا.

وأكمل: «الأكسجين أحسن والضغط أحسن شوية لكن الموضوع هياخد وقت، في حاجات شغالين عليها، القلب أفضل سِنة واستيعاب المخ فيه تقدم شوية، وتم إجراء الغسلة التانية لتنشيط الكلى، والرئة يعملون عليها».

وأشار إلى أن الحالة ليست مستقرة بكل تأكيد؛ لأنها اللاعب مازال موضوعًا على جهاز التنفس الصناعي، معربًا في الوقت نفسه، عن تفاؤله بتحسن الحالة بمرور الأيام.

وسقط لاعب نادي فيوتشر مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.