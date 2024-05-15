يقدم البرنامج الوثائقي "لن تسقط بالتقادم"، على شاشة الفضائية المصرية سلسلة حلقات عن سرقة الآثار المصرية، حيث تتناول حلقة غد الخميس، أكبر قضايا سرقة الآثار، وكيف تسترد مصر الآثار المسروقة من الخارج؟.

كما تضمن الحلقة الحديث عن جهود إدارة التعاون الدولي والخارجية المصرية في استعادة الآثار المصرية المسروقة، والقوانين التي تجرم سرقتها في مصر، ومن هم أباطرة سرقة الآثار في مصر؟، وما هي أهم القضايا التي نظرتها محكمة الجنايات، وتفاصيل قضية الممثل شقيق الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، والملف الكامل لتاريخ تهريب الآثار المصرية للخارج، وكيف أنها جرائم لا تسقط بالتقادم؟.

ويستضيف البرنامج مجموعة من المتخصصين في ملف الآثار، منهم الكاتب الصحفي علي القماش رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، وصاحب أقوى التحقيقات الصحفية، والإصدارات والمؤلفات عن سرقة الآثار، والأثري محمود خليل مدير عام الحيازة والتحفظ بالمجلس الأعلى للآثار الأسبق، والكاتب الصحفي عاطف عبدالغني، والذي يحتفظ بالكثير من تفاصيل قضايا سرقة الآثار في مصر، والمستشار القانوني مصباح القربة.

البرنامج تقديم المذيعة إيمان العقاد، وبرديوسر هيثم مرتضي، وإخراج مصطفى جلال، رئيس تحريره علي عثمان، وإشراف المخرج خالد الإتربي رئيس القناة الفضائية، وإشراف عام الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون، ويذاع يوم الخميس من كل أسبوع في الخامسة ونصف على القناة الفضائية المصرية.