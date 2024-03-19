الزمالك: النادي يحتاج دورة كاملة لمجلس الإدارة للتعافي

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي يحتاج مدة دورة مجلس إدارة كاملة حتى يتعافى من الأزمات التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

مجلس إدارة الزمالك الحالي، برئاسة حسين لبيب، تولى المسؤولية منذ قرابة 5 أشهر، بعد الفوز في انتخابات النادي التي أقيمت في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال حسام المندوه في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «الزمالك يحتاج لمدة دورة مجلس إدارة كاملة حتى يتعافى بشكل كامل ماليًا ويعرف جيدًا ما هي إيرادات النادي ومصروفاته».

وأضاف: «مشكلة الزمالك لم تكن عدم وجود أموال، ولكن كانت كيفية إدارة الأموال، منذ سنوات طويلة يتم إهدار حق الزمالك في الاستثمارات وفي قيمته التسويقية وفي الصورة الذهنية للنادي وهذا أدى إلى عدم وجود أموال في الوقت الحالي».

وتابع: «مجلس الإدارة الحالي استلم الزمالك وخزينته بها مليون جنيه ومحجوز على أرصدة بقيمة 4 ملايين جنيه، والميزانية التي رفضتها الجمعية العمومية بها خسائر بقيمة 2 مليار جنيه».

وأتم: «الآن لا يوجد أي حجز من أي بنك على أرصدة الزمالك، وتم حل أزمات الجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والأوقاف والكهرباء والمياه».