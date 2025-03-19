مندوب فلسطين بالجامعة العربية يوجه رسالة إلى واشنطن: القوة لا تدوم إلا لله

وجه مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بطلب من دولة فلسطين، لبحث استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال في رسالته: «قدمنا لكم خطة للسلام وخطة أخرى للبناء، فلماذا قدمتم لإسرائيل الأسلحة الفتاكة وسمحتم لها أن تستأنف حرق الأطفال والنساء وكبار السن؟».

وأضاف: «إذا أردتم السلام فإن السلام وراءكم، السلام لا يبنى على جماجم الأطفال والنساء الذين قتلتهم إسرائيل، واضطهاد الشعوب وإنشاء نظام الفصل العنصري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وتدمير النظام الدولي وانتهاك القيم الإنسانية».

وواصل: «إنه منطق القوة الغاشمة، والقوة لا تدوم إلا لله»، مستشهدًا بقوله تعالى: «وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين».