مطار برلين يسير رحلات إضافية بعد إضراب ليوم واحد

يُسيِّر مطار برلين الدولي عددا من الرحلات الإضافية اليوم الخميس بعد أن أدى إضراب استمر يوما واحدا إلى توقف العمليات بالكامل.

ومن المتوقع استئناف حركة الطيران بشكل طبيعي مع جدولة 29 عملية إقلاع وهبوط إضافية لاستيعاب المسافرين المتضررين من الإضراب الذي جرى أمس الأربعاء.

وأعلنت الشركة المشغلة للمطار أنه من المتوقع أن يسافر نحو 80 ألف مسافر اليوم الخميس، ما يجعله يوما عاديا من حيث حركة المرور.

وشارك نحو ألفي موظف من شركة مطار برلين-براندنبورج في الإضراب أمس، من بينهم موظفو خدمات الإطفاء ومراقبة الحركة الجوية وإدارة صالات الركاب.

وبناء على ذلك، اعتبر من المستحيل الحفاظ على تشغيل الرحلات الجوية، حتى وإن كانت مجالات أخرى مثل خدمات المناولة الأرضية وإجراءات التفتيش الأمني تنفذها شركات خدمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "تم إبلاغ جميع الركاب من قبل شركات الطيران بالتطورات في الوقت المناسب، ولم يتوجهوا إلى المطار من الأساس... تمت إعادة حجز الرحلات أو تقديم ترتيبات سفر بديلة".

ووفقا للمشغلين، تسبب الإضراب في إلغاء نحو 445 رحلة جوية تضم حوالي 57 ألفا مسافر.

وتتفاوض نقابة "فيردي"، إحدى أكبر النقابات في أوروبا، مع شركة مطار برلين-براندنبورج، مطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 6% أو بما لا يقل عن 250 يورو للموظفين بموجب اتفاق جماعي جديد لمدة 12 شهرا.

كما تطالب النقابة بمنح يوم إجازة إضافي لأعضائها.

وخلال الجولة الثانية من المحادثات الأسبوع الماضي، قدم ممثلو أرباب العمل عرضا أوليا اعتبرته فيردي غير كاف.

ووصفت رئيسة الشركة المشغلة للمطار، أليتا فون ماسنباخ، الإضراب بأنه غير متناسب "خاصة في ظل الوضع المتوتر بالفعل بسبب الحرب في إيران"، معربة عن ثقتها في التوصل إلى اتفاق خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة في 25 مارس الجاري.