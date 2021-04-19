تركيا تسجل 318 وفاة جديدة بكورونا ونحو 56 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 318 وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة وفيات منذ بداية الوباء، فضلا عن تسجيل 55 ألفا و802 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بيان لوزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3 ملايين و687 ألفا و590، إثر شفاء 43 ألفا و856 شخصا.

ومع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بين أعلى المعدلات في العالم، حذر أحد الخبراء من الارتفاع الكبير في عدد الشباب المصابين بأمراض خطيرة بسبب الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله في تغريدة على تويتر إن حصيلة اليوم الأحد ترفع إجمالي عدد الوفيات إلى 35926، مشيرا إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم الإعلان عنها في 13 أبريل "بدأت في تقليل سرعة الزيادة".

ومع ذلك، تحتل تركيا المركز الثالث في عدد حالات الإصابة اليومية، بعد الهند والبرازيل، اللتين يزيد عدد سكانهما بكثير عن 84 مليون نسمة في تركيا.

وقال إسماعيل سينيل ، رئيس جمعية العناية المركزة التركية، لوكالة أنباء ديميرورين اليوم الأحد: "كانت أجراس الإنذار تدق على مدار الخمسة عشر يومًا الماضية.. لدينا الآن عدد أكبر من المرضى الأصغر سنًا. عدد المصابين بأمراض خطيرة يتزايد خلال الأسابيع الستة الماضية. هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة لموظفي الرعاية الصحية ".

كما تهدد زيادة الإصابات صناعة السياحة. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، علقت روسيا معظم الرحلات الجوية مع تركيا حتى الأول من يونيو. وكانت روسيا أكبر مصدر للسياح إلى تركيا في عام 2020، بـ13ر2 مليون زائر على الرغم من الوباء. وتهدف الحكومة التركية إلى مضاعفة هذا الرقم.