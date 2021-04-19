 قوات الجيش الصومالي وأميصوم تضبط عناصر يشتبه انتماؤها لتنظيم القاعدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الجيش الصومالي وأميصوم تضبط عناصر يشتبه انتماؤها لتنظيم القاعدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:53 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:53 م

ضبطت القوات المسلحة الصومالية، وقوات حفظ السلام الإفريقية (أميصوم)، اليوم الإثنين، في عملية عسكرية مشتركة، عددًا من عناصر يشتبه انتماؤها لمليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في منطقة "غولولي" بإقليم شبيلي الوسطى.

وأوضحت قوات حفظ السلام الإفريقية، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوردتها وكالة الأنباء الصومالية، أن العناصر المقبوضة تم تسليمها إلى المباحث الجنائية لإجراء مزيد من التحقيقات.

يُذكر أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المشتركة تهدف إلى تمشيط الطريق الواصل بين العاصمة مقديشو ومدينة جوهر الاستراتيجية.

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