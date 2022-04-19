بولندا تطالب بدعم مالي أسرع من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، بدعم مالي أسرع من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وذلك خلال قيامه بافتتاح قرية مساكن من الحاويات للاجئين في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

وقال مورافيتسكي: "من هذا المكان، أناشد المفوضية الأوروبية إطلاق صندوق التضامن مع أوكرانيا. فالأموال يجب أن تتدفق، لا أن تنتقل من درج لآخر".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت قبل أقل من شهر على إنشاء صندوق تضامن مع أوكرانيا، بعد الغزو الروسي لها. ومن المتوقع لاحقا إطلاق استثمارات ضخمة على المدى البعيد لإعادة بناء الاقتصاد ودمج البلاد مع الغرب.