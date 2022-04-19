«الليبية للنفط» تفرض حالة «القوة القاهرة» على حقل الشرارة النفطى جنوب غرب ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الإثنين، فرض حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي بمنطقة حوض مرزق جنوب غرب ليبيا.

وأرجعت المؤسسة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - سبب الإعلان إلى دخول مجموعة من الأفراد على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى ايقاف تدريجي للإنتاج بالحقل.

وأضافت، إن إيقاف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا ، وعليه فإن المؤسسة مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على الحقل إلى حين اشعار آخر.

ويعد خام حقل الشرارة المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية والتي تغذي بدروها السوق المحلي بالمحروقات، حيث يُدار حقل الشرارة بواسطة شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و أو إم في النمساوية كما يبلغ إنتاج الحقل 285 ألف برميل يوميا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط فرضت حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة وحقل الفيل، وحذرت من بدء موجة مؤلمة من الإغلاقات في زمن طفرة أسعار النفط والغاز.