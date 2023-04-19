إصابة عامل في مشاجرة بالأعيرة النارية لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عامل في مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة في مركز دار السلام بسوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بوجود مشاجرة ومصاب دائرة مركز دار السلام، وانتقل على الفور وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من «طرف أول» محمود ع ا م، 30 عاما عامل زراعي، مصابا بطلق ناري أسفل الكتف الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وشقيقه عمر ع ا م، 31 عاما عامل زراعي، وبين طرف ثان، ماهر ا م، 64 عاما عامل زراعي، ونجل عمه تيتو ح م ع، 43 عاما عامل زراعي.

وتبين أن طرفي المشاجرة أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني، "طبنجة حلوان"، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الآخر بالضرب، وأتهم الأول من الطرف الأول، الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.