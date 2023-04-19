أبو الغيط يطلق نداء إنسانيا لوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام العيد

أطلق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نداء إنسانيا لوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال في كلمة مسجلة، مساء اليوم الأربعاء: «إنه لمن دواعي الحزن الشديد أن يحل عيد الفطر على أهلنا في السودان، وهم مروعون في بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمسن، بينما يتواصل القتال في المدن والشوارع، ويتطاير الرصاص وتتساقط القذائف، على نحو يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين أو زيادة معاناة السكان لما يفوق الاحتمال».

وأضاف: «إنني أناشد الأخوة في السودان؛ القوات المسلحة والدعم السريع، بل وأستحلفهم باسم العروبة والإسلام والإنسانية، أن يعلنوا وقفا لإطلاق النار في أيام العيد، وبما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة».

وأشار إلى «تلقيه مناشدات عدة خلال الساعات الماضية، من أهل السودان ومن عرب يقيمون فيه، يعانون أوضاعًا إنسانية ضاغطة وخطيرة»، مضيفًا: «أنقل تلك المناشدات الإنسانية وأضعها أمام نظر الأطراف المتقاتلة، مذكرا إياهم أن للشهر الفضيل حرمة، وأن للصائم فرحتين؛ إحداهما يوم يفطر، فلا تجعلوا العيد وقت حزن لأهل السودان».

واستطرد: «بل يكون العيد وقت هدنة يتوقف فيها إطلاق النار من الطرفين، على نحو شامل وكامل، وبما يسمح للناس بالتزود بالطعام، وللمرضى بالحصول على الدواء».

وتابع: «تلك الرسالة نداء إنساني خالص لا صلة لها بالموقف السياسي من الأزمة، أو مسئولية أي طرف عن اندلاعها واستمرارها، الأولوية الآن لأهل السودان والمدنيين من النساء والأطفال، الذين يجدون أنفسهم في موقف لم يتسببوا فيه وإنما يتحملون أوزاره».

واختتم: «إن المروءة العربية تحتم علينا مراعاة الضعفاء ممن لا يحملون السلاح، وأن ديننا الحنيف يفرض علينا حتى في زمن الحرب مراعاة القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، لدي أمل كبير أن يلقى النداء آذانا صاغية من الطرفين».