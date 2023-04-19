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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 جزارين يذبحون خارج المجازر الحكومية ويبيعون لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم الضبط والتحفظ على كمية كبيرة من اللحوم، واتخاذ اللازم قانونا، وضبط كمية من أسماك الفسيخ والسردين غير صالحين للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من أسماك الهارنج والجمبري المجمد مجهول المصدر، وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرهم، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ اللازم قانونا.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.