طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد الهجوم الذي وقع على إيران ليل الخميس / الجمعة والمنسوب إعلاميا لإسرائيل، جميع الأطراف المعنية بضبط النفس.

وعلى هامش مؤتمر لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في جزيرة نوردرناي في بحر الشمال، قال شولتس اليوم الجمعة: "التهدئة لا تزال هي واجب الفترة المقبلة". وأضاف: "سنناقش هذا مع جميع أصدقائنا وحلفائنا وسنعمل معهم في هذا الاتجاه".

تجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير إعلامية أمريكية أجمعت على أن إسرائيل هاجمت إيران حيث ذكرت محطة "ايه بي سي نيوز" و"إم إس إن بي سي" و"فوكس نيوز" ووسائل إعلام أخرى استنادا إلى ممثلين عن الإدارة الأمريكية أن إسرائيل نفذت ليلة الخميس/الجمعة عملية عسكرية في إيران، وقال هؤلاء الممثلون الحكوميون إن هذه العملية جاءت كرد فعل على الهجوم الجوي الذي كانت إيران شنته على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع. وتردد أن إسرائيل شنت الهجوم الأخير بإطلاق صاروخ أو عدة صواريخ أصابت هدفا في إيران.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار جراء هجوم الليلة الماضية.

وكانت إيران نفذت هجومها على إسرائيل مطلع الأسبوع الحالي انتقاما لهجوم منسوب إلى إسرائيل على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.