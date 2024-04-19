تعيين الدبلوماسية بايبا برازي وزيرة خارجية لاتفيا

تم تعيين الدبلوماسية المحنكة، بايبا برازي، وزيرة خارجية لاتفيا اليوم الجمعة.

وحصلت برازي - 57 عاما، التي رشحتها رئيسة الوزراء، إيفيكا سيلينا، على أغلبية واضحة في جلسة خاصة للبرلمان.

وتخلف كريسجانيس كارينش، الذي استقال في نهاية مارس الماضي، بسبب فضيحة بشأن ما يزعم من سوء استخدام الأموال العامة في رحلات جوية خاصة.

وكانت برازي، مؤخرا مسؤولة عن مهام خاصة لدى وزارة خارجية لاتفيا. وكانت سابقا سفيرة في هولندا وبريطانيا بالإضافة إلى شغل منصب الأمين العام المساعد للدبلوماسية العامة لدى حلف شمال الأطلسي(ناتو).

وقالت سيلينا "هذا هو تحديدا نوع الشخص، الذي نحتاجه في هذا الوضع الجيوسياسي، حيث تواصل روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا وهناك اضطرابات في الشرق الأوسط".

وتتاخم لاتفيا روسيا وحليفتها المقربة بيلاروس.