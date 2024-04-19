هل ما حدث بالإمارات يمكن أن يتكرر في مصر؟ ‏الأرصاد توضح

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية السيئة التي أثرت على دولة الإمارات وسلطنة عمان وأجزاء من البحرين قد انتهت.
وأوضحت خلال تصريحاتها لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، أن المنخفض الجوي الذي تسبب في حالة عدم الاستقرار العنيفة والغير مسبوقة بدأ يتحرك شرقًا ناحية إيران وكازاخستان.
وشددت أنه لا يوجد أي تأثير على مصر من هذا المنخفض الجوي، وذلك لأن التوزيعات الضغطية التي تؤثر على مصر تختلف تمامًا عن تلك التي أثرت على دول الخليج، منوهة أيضا أن مصادر الكتل الهوائية مختلفة تمامًا.
وأكدت «غانم» أن مصر بعيدة تمامًا عن التقلبات الجوية التي حدثت في دول الخليج، موضحة أن ما حدث في الإمارات هو نتيجة التغيرات المناخية الكبيرة، لافتة أنه لا يوجد دولة بعيدة عن هذه التغيرات؛ لأن جميع الدول تقع في غلاف جوي واحد.
وأوضحت أن كل دولة تستقبل هذا التغير المناخي على حسب المناخ الذي اعتادت عليه وموقعها الجغرافي، ولذلك لا تحدث التغيرات المناخية بنفس الصورة في جميع البلدان.
وذكرت بأن التغير المناخي قد يتسبب في حدوث فيضانات في بعض البلدان، بينما قد يتسبب في جفاف وارتفاع في درجات الحرارة في بلدان أخرى.
وأضافت أن مصر تشهد حاليًا في فصل الربيع أعلى درجة حرارة على مدار العام، ولكن لا تشعر بها المواطن مثل فصل الصيف؛ بسبب انخفاض نسبة الرطوبة.