هل ما حدث بالإمارات يمكن أن يتكرر في مصر؟ ‏الأرصاد توضح

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية السيئة ‏التي أثرت على دولة الإمارات وسلطنة عمان وأجزاء من البحرين قد انتهت‎.‎

وأوضحت خلال تصريحاتها لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة ‏‏«النهار» مساء الخميس، أن المنخفض الجوي الذي تسبب في حالة عدم الاستقرار العنيفة والغير ‏مسبوقة بدأ يتحرك شرقًا ناحية إيران وكازاخستان‎.‎

وشددت أنه لا يوجد أي تأثير على مصر من هذا المنخفض الجوي، وذلك لأن التوزيعات ‏الضغطية التي تؤثر على مصر تختلف تمامًا عن تلك التي أثرت على دول الخليج، منوهة أيضا ‏أن مصادر الكتل الهوائية مختلفة تمامًا‎.‎

وأكدت «غانم» أن مصر بعيدة تمامًا عن التقلبات الجوية التي حدثت في دول الخليج، موضحة أن ‏ما حدث في الإمارات هو نتيجة التغيرات المناخية الكبيرة، لافتة أنه لا يوجد دولة بعيدة عن هذه ‏التغيرات؛ لأن جميع الدول تقع في غلاف جوي واحد‎.‎

وأوضحت أن كل دولة تستقبل هذا التغير المناخي على حسب المناخ الذي اعتادت عليه وموقعها ‏الجغرافي، ولذلك لا تحدث التغيرات المناخية بنفس الصورة في جميع البلدان‎.‎

وذكرت بأن التغير المناخي قد يتسبب في حدوث فيضانات في بعض البلدان، بينما قد يتسبب في ‏جفاف وارتفاع في درجات الحرارة في بلدان أخرى‎.‎

وأضافت أن مصر تشهد حاليًا في فصل الربيع أعلى درجة حرارة على مدار العام، ولكن لا ‏تشعر بها المواطن مثل فصل الصيف؛ بسبب انخفاض نسبة الرطوبة‎.