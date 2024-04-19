 المشروع القومي للأرز: مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر إنتاجية عالميا.. ولدينا فائض مليون طن - بوابة الشروق
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المشروع القومي للأرز: مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر إنتاجية عالميا.. ولدينا فائض مليون طن

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 8:02 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 8:02 م

 قال الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز، إن مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 1.6 مليون فدان بإجمالي إنتاج 6.5 مليون طن من الأرز الشعير، بمتوسط إنتاجية بلغت 4 أطنان للفدان.

وأوضح أن إجمالي الإنتاج من الأرز الأبيض بلغ 4 ملايين و 350 ألف طن، لافتا أن مصر شهدت فائضا في الأرز الأبيض في السوق تراوح بين 800 ألف و مليون طن، معقبا:« أزمة الأرز سببها كان التخزين والاحتكار».

وذكر أن الاستهلاك المحلي من الأرز الأبيض يتراوح بين 3.3 و 3.5 مليون طن سنويًا، بمعدل استهلاك للفرد يتراوح بين 40 و 42 كيلو جراما سنويا.


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