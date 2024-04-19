وزير خارجية الإمارات يتصل بنظيره الإيراني ويدعو إلى ضبط النفس

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اتصالا هاتفيا مع حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران "بشأن التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأكد بن زايد أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل منع اتساع دائرة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تغليب الدبلوماسية والحوار هو السبيل لحل الخلافات وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات"وام" إن وزير الخارجية الإماراتي أكد أن السلام والازدهار والتنمية هو ما يجب أن تحظى به وتستحقه دول المنطقة.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.