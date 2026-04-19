ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و551 شهيدا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,551 شهيدا، و172,274 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر،في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين (أحدهما جرى انتشال جثمانه)، مشيرة إلى إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 775 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,171، في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.