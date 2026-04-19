أسوشيتيد برس: الترتيبات جارية لعقد محادثات بين واشنطن وطهران في الأيام المقبلة

قال مسئولون باكستانيون، اليوم الأحد، إن الترتيبات جارية لعقد محادثات بين واشنطن وطهران في الأيام المقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، تشدد السلطات الباكستانية الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، تحسبًا لجولة ثانية محتملة من محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت السلطات اليوم الأحد، قواتها عند نقاط التفتيش على الطرق، وأغلقت المواقع السياحية، وأمرت الفنادق الكبرى بإلغاء الحجوزات وإبقاء المرافق متاحة.

وصرح مسئول إقليمي مشارك في جهود الوساطة أن الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات لعقد جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى تواجد فرق أمن أمريكية حاليًا في إسلام آباد، في إطار التحضير لمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق، تداولت حسابات للاستخبارات مفتوحة المصدر صورًا ومقاطع فيديو لوصول بعثة أمنية أمريكية إلى إسلام آباد.

كما نشرت صورًا لطائرات نقل عسكري أمريكية في باكستان وقبرص، وهو ما يشير إلى نقل سيارات الوفد الأمريكي والأمور اللوجستية المتعلقة به.

من جانبه، قال جوناثان كارل، مراسل شبكة «ABC NEWS الأمريكية»، إن الرئيس دونالد ترامب، أبلغه في مقابلة هاتفية بأن إيران ارتكبت «انتهاكًا خطيرًا» لوقف إطلاق النار، بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار المراسل في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إلى أن ترامب قال إنه «لا يزال يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام».

ونقل عن ترامب قوله: «سيحدث ذلك بطريقة أو بأخرى. إما بطريقة ودية، أو بالطريقة الصعبة. يمكنك أن تنقل عني هذا».