عباس للدول التي استنكرت صفقة السلام الأمريكية: لا يكفي أن تكون رافضة وإسرائيل عم بتضم

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التزام بلاده بحل الصراع الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعدادها للقبول بوجود طرف ثالث على الحدود بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لافتًا إلى أن الالتزام على أن تُجرى المفاوضات على أساس مفاوضات دولية، وليست أمريكا بمفردها.

ودعا «أبو مازن»، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، دول العالم التي رفضت صفقة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، ألا تكتفي بالرفض والاستنكار، مشددًا على أهمية اتخاذ المواقف الرادعة وفرض عقوبات جدية؛ لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها.

وتابع: «لا يكفي أن تكون رافضة وإسرائيل عم بتضم، لا يكفي أن تقول إنه ليس شرعيًا، ولكنه ليس شرعيًا وأنت مجرم وأفرض عقوبة»، متوجهًا بالشكر للدول الداعمة لفلسطين.