 أبو مازن: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2020 10:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أبو مازن: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:38 م

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وشريكًا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جميع القرارات المجحفة في حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف «أبو مازن»، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «يرحب بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة»، متابعًا: «مش ضد أمريكا كشعب لكن ضد الإدارة والاستطاينية والمعادية للشعب الفلسطيني».

وأكد التزام بلاده بالشرعية الدولية والقرارات العربية والإسلامية ذات الصلة، التي تعتبر فلسطين جزءًا منها، مشددًا على التزام بلاده بمكافحة الإرهاب العالمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك