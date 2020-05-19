أبو مازن: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وشريكًا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جميع القرارات المجحفة في حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف «أبو مازن»، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «يرحب بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة»، متابعًا: «مش ضد أمريكا كشعب لكن ضد الإدارة والاستطاينية والمعادية للشعب الفلسطيني».

وأكد التزام بلاده بالشرعية الدولية والقرارات العربية والإسلامية ذات الصلة، التي تعتبر فلسطين جزءًا منها، مشددًا على التزام بلاده بمكافحة الإرهاب العالمي.