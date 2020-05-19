فلسطين تطالب البرلمان البلجيكي بالضغط على الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالب سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، نواب لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، اليوم الثلاثاء، بالضغط على حكومتهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك كأفضل رد على قرار الضم الإسرائيلي لأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال اجتماع عُقد اليوم مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، من داخل مقر البرلمان.

وأكد نواب البرلمان أنهم ضد العملية التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في الضفة الغربية، باعتبار ذلك يخالف قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددين على أنهم سيقومون بالكثير من الأعمال والإجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ عملية الضم والضغط عليها كي تتوقف عن ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.