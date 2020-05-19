الرئيس الفلسطيني: إلغاء كل الاتفاقيات والتفاهمات مع أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعلق بكل هذه الاتفاقيات من تبعات بما فيها الأوضاع الأمنية.

وأوضح عباس، في كلمة من مقر الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن وتجاهل الاتفاقيات الموقعة معها من قبل السلطة الفلسطينية يعني إلغاء كل هذه الاتفاقيات، ومخالفة دولة الاحتلال لكل المواثيق الدولية.

أضاف الرئيس الفلسطيني: «ما يسمى بصفقة القرن نرفضها جملة وتفصيلا، وتعني أن سلطة الاحتلال تلغي اتفاق أوسلو والاتفاقيات الموقعة معها كلها ومخالفة القانون الدولي والتشريعات الدولية، وبعد اعتراف أمريكا اعترافها بالسفارة الإسرائيلية في القدس وإعلانها ما يسمى بصفقة القرن تكون تمار خرقا صارخا للقوانين الدولية».

تابع: «دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعلق بكل هذه الاتفاقيات من تبعات بما فيها الأوضاع الأمنية، وعلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل كل المواجهات مع المجتمع الدولي باعتبارها دولة احتلال استنادا إلى اتفاقيات جنيف وكل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية والدولية».