«خيبة أمل» عربية من مجلس الأمن لعدم وقف عدوان إسرائيل على غزة

أعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن "خيبة أملها" إزاء عدم تحرك مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة الشهر الجاري، وذلك مع السفير رياض منصور مراقب فلسطين بالمنظمة الدولية، في نيويورك، في إطار المساعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال ميموني إن الجزائر طلبت عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات في فلسطين الخميس المقبل.

وأعرب عن خيبة أمل المجموعة العربية إزاء عدم تعامل مجلس الأمن مع الوضع الخطير على الأرض في غزة، وإحجامه عن مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بضرورة وقف عدوانها.

من جانبه، أكد منصور أن وقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والقدس يتطلب إرادة وعزيمة قويتين من المجتمع الدولي لوقفها.

فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين إسرائيليين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أن العمليات يمكن أن تنتهي في غضون أيام.

ويعقد مجلس الأمن الليلة خلف أبواب مغلقة جلسته الرابعة حول الأوضاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وخلال 3 جلسات عقدها المجلس في الأيام القليلة الماضية، حالت الولايات المتحدة دون التوصل إلى توافق بشأن إصدار بيان يدعو إلى الوقف الفوري للقتال.

ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه، البالغ عددهم 15 دولة.