وزير التعليم: امتحان مايو التجريبي للثانوية العامة لا يهدف للحصول على درجات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحان الثاني للثانوية العامة في شهر مايو امتحان تجريبي بلا درجات، والهدف منه هو التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة وليس هدف هذا الامتحان الحصول على درجات.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر أحد جروبات "الواتسآب"، أن الوزارة أبلغت المديريات بأن الأسئلة الموضوعة من قبل مركز الامتحانات تغطي حتى آخر منهج مارس لأن المواد تختلف في تعريف الوحدة الأولى والثانية، وإن كانت هذه نقطة ثانوية في امتحان مثل هذا.

وأكد أن هذه تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الاول مع بعض طرق التصحيح البديلة (في بعض المدارس) وفرصة للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للأسئلة بدون قلق على درجات.