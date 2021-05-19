الصين تعارض بشدة إبحار سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان

أعربت الصين، اليوم الأربعاء عن معارضتها الشديدة لعبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان.. مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تعقبت وراقبت السفينة الحربية أثناء عبورها المضيق.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني الكولونيل "تشانغ تشون هوي" –في تصريح اليوم- إن الولايات المتحدة، بإرسالها مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس كورتيس ويلبر" عبر مضيق تايوان يوم الثلاثاء والترويج لذلك، ترسل إشارات خاطئة إلى قوى "استقلال تايوان"، وتضر عمدا بالوضع الإقليمي وتلحق به وبالسلام والاستقرار في المضيق الضرر".

وأضاف هوي أن قيادة المنطقة تعقبت وراقبت السفينة الحربية الأمريكية طوال مسارها، وظلت في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي نوع من التهديد أو الاستفزاز.