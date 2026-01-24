أطباء السودان: مقتل مدنيين استهدفتهما مسيرة للدعم السريع بالدلنج

• شبكة أطباء السودان دعت إلى رفع الحصار المفروض على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان..





أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، مقتل مدنيين استهدفتهما طائرة مسيرة لـ"قوات الدعم السريع" بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة (مستقلة) في بيان: "استهدفت طائرة مسيّرة انتحارية للدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال، المتحالفة معها، حي فتح الرحمن بمدينة الدلنج".

وأضافت أن الهجوم أسفر "عن مقتل امرأة ورجل، وإصابة عدد آخر من المدنيين (لم تحدده)".

واعتبرت القصف "تعديا واضحا على كل الدعوات الدولية بوقف استهداف المدنيين".

الشبكة أدانت "الاستهداف المتعمد للمدنيين"، وحمّلت "قوات الدعم السريع والحركة الشعبية (قطاع الشمال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

كما دعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى الضغط العاجل على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية لرفع الحصار عن الدلنج، ووقف استهداف المدنيين فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

وحتى الساعة 13:40 (ت.غ)، لم يصدر عن "قوات الدعم السريع" أو الحركة الشعبية/ شمال، أي تعليق بهذا الشأن، لكن الحكومة السودانية ومنظمات محلية وإقليمية سبق وأن اتهمتهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وتعاني مدينة الدلنج من حصار تفرضه "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية" منذ الشهور الأولى للحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين، إضافة إلى تعرضها لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيّرة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات آلاف المدنيين خلال الآونة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين، ونزوح نحو 13 مليون شخص.