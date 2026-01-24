جيش الاحتلال يعتدي على متضامنين أجانب في تجمع خلة السدرة بالقدس

اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، على عدد من المتضامنين الأجانب في تجمع خلّة السدرة البدوي قرب قرية مخماس، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أجبرت المتضامنين الأجانب المتواجدين في تجمع خلّة السدرة على إخلاء التجمع قسرًا، وفق وكالة صفا.

وأكدت، أن أكثر من 20 مستوطنًا تجمعوا بالقرب من "خلة السدرة"، بالتزامن مع إخلاء المتضامنين الأجانب، الأمر الذي يثير مخاوف الأهالي من تكرار سيناريو الهجوم الأخير الذي استهدف التجمع.

وكان عدد من المواطنين، ومتضامنان أجنبيان، أصيبوا قبل أيام، وأُحرقت عدة مساكن ومركبتين في هجوم للمستوطنين على تجمع خلة السدرة البدوي.