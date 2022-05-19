الأولمبية تهنئ الزمالك بالحصول على كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد وتتمنى التوفيق للأهلي

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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي الزمالك بعد الحصول على لقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المقامة في النيجر بعد الفوز في المباراة النهائية على النادي الأهلي بنتيجة 29-28.

ويؤكد مجلس إدرة اللجنة الأولمبية المصرية أن تواجد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد من مصر يؤكد تفوق كرة اليد المصرية على مستوى القارة الأفريقية ، مشيدا بأداء الفريقان الذي قدما أداء مشرف يليق بإسم ومكانة مصر والروح الرياضية المميزة التي ظهر عليها الفريقان خلال المباراة.

ويشيد مجلس إدرة اللجنة الأولمية المصرية بأداء النادي الأهلي الذي قدم أداء مميز ولم يحالفه التوفيق في المباراة.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات لجميع الفرق المصرية بإستمرار النجاحات والتفوق في جميع المشاركات والبطولات العربية والافريقية الدولية.