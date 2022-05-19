رئيس فنلندا في واشنطن: الانضمام للناتو خطوة تاريخية

وصف الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الانضمام المنشود لبلاده والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه "خطوة تاريخية".



وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا اندرسن بالبيت الأبيض اليوم الخميس، دعا نينيستو الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي إلى الموافقة السريعة على طلبي الانضمام المقدمين من فنلندا والسويد.



وأعلن نينستو إجراء محادثات أخرى مع تركيا التي تعارض انضمام البلدين للحلف، بشكل مبدئي.



يذكر أن تركيا تستند إلى مخاوف أمنية لديها حال انضمام فنلندا والسويد للناتو.



وأكد الرئيس الفنلندي أن بلاده ستعمل أيضا كعضو في الناتو من أجل أمن تركيا لافتا إلى استعداده لمناقشة كل مخاوف تركيا.



وكان بايدن أعرب عن "دعمه القوي" لطلبي فنلندا والسويد للانضمام للحلف، في مواجهة معارضة تركيا لذلك.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن استقبل رئيس فنلندا ورئيسة وزراء السويد، في البيت الأبيض، اليوم، بعد يوم من تقدم الدولتين بطلبين رسميين للحصول على عضوية الحلف العسكري الغربي، على خلفية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.



وقال بايدن للصحفيين إن الدولتين تستوفيان جميع متطلبات الانضمام للناتو، مضيفا: "يتعلق الأمر بالمستقبل.



يتعلق الأمر بإحياء حلف يمتلك الأدوات والموارد والوضوح وقناعة الدفاع عن قيمنا المشتركة، وقيادة العالم."



وأشار مسؤولو الإدارة الأمريكية قبل الاجتماع إلى رغبة بايدن في أن يلقي بثقل بلاده، أكبر عضو في الحلف، خلف مساعي الدولتين للانضمام للناتو، وهو ما من شأنه أن يعيد تشكل المشهد الأمني في أوروبا في حقبة ما بعد الحرب الباردة، كما أن ذلك سيشكل مصدر حرج للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي سعى إلى تقييد مساعي توسع الحلف.