كوريا الشمالية والصين تتفقان على تعميق التعاون

اتفق وزيرا خارجية كوريا الشمالية والصين على تعميق التعاون والتبادلات بين بلديهما وأجريا "تبادلا معمقا" لوجهات النظر بشأن القضايا الدولية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في البلدين اليوم الجمعة.

ووصل وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى بيونج يانج يوم الخميس في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ سبع سنوات.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن وانج ووزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي ناقشا القضايا الدولية والإقليمية الراهنة في اجتماعهما يوم الخميس، لكنها لم تحدد ماهية تلك القضايا. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في الشمال أنهما اتفقا أيضا على تعزيز التواصل الاستراتيجي بين أجهزتهما المعنية بالسياسة الخارجية.

ولم تذكر أي من الوكالتين ما إذا كانت تشوي ووانج قد تناولا الولايات المتحدة أو مواضيع أخرى مثل الحرب في الشرق الأوسط.

وجاءت رحلة وانج إلى كوريا الشمالية قبل توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة أعيدت جدولتها مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مايو المقبل.