المرشد الإيراني: على الشعب ألا يقلق ولن يحدث اضطراب

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قال المرشد الإيراني علي خامنئي "على الشعب الإيراني ألا يقلق، ولن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد".

وأضاف "نرجو من الله أن يرد الرئيس وأصحابه إلى أحضان الأمة".

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الهلال الأحمر الإيراني أن تقارير أشارت إلى تحديد موقع محتمل لحادث مروحية الرئيس الإيراني، وقالت إن رجال الإنقاذ يتحركون باتجاهه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية إن هطول الأمطار في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني سيتواصل حتى الغد مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وبحسب وكالة «إرنا»، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.