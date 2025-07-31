كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن وزارة النفط أنجزت 14 مشروعا كبيرا وتعمل حاليا على إنجاز 19 مشروعا في عدد من الحقول النفطية ومصافي التكرير وقطاع الغاز .

ودعا السوداني خلال اجتماع مع كبار مسؤولي القطاع النفطى في العراق إلى "أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.

وأضاف السوداني ، أنه في مقدمة المشاريع التي تم إنجازها: "حقل الفيحاء والأنبوب الخام لشبكة بغداد، وكابسات الغاز في حقول شرقي بغداد وتنفيذ المرحلة الثانية مجمع أرطاوي النفطي ومشروع معالجة غاز حقل الحلفاية ومشروع تأهيل مصافي الشمال ووحدة الأزمرة في مصافي البصرة".

وبحسب البيان ناقش المجتمعون عدداً من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية.

كما ناقش الاجتماع عددا من مشاريع إنتاج الغاز وتطويرهَا.