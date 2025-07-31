بن غفير ينتقد تصريحات وزير الخارجية الألماني: عودة لدعم النازيين بعد 80 عاما من الهولوكوست

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انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التصريحات غير المسبوقة لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والتي دعا فيها إلى بدء عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «بعد 80 عامًا على الهولوكوست تعود ألمانيا لدعم النازيين».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس، في بيان أصدره قبل التوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إن عملية الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن تبدأ الآن.

وأشار إلى أن «الاعتراف سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين»، محذرًا من أن برلين سترد باتخاذ «خطوات أحادية».

وشدد على أن «حل الدولتين التفاوضي، يظل المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة».

وأكد فاديفول أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول حل الدولتين، والذي قاطعته الولايات المتحدة وتل أبيب، يظهر أن «إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية».

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها «لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب».

وقالت، في بيان، إنها «ما زالت تعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة نحو حل الدولتين».