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ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في البرتغال خلال الشهر الحالي بنسبة بسيطة مقارنة بالشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء البرتغالي اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 6ر2% سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 4ر2% خلال يونيو.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 2ر6% خلال الشهر الحالي مقابل 7ر4% خلال الشهر الماضي. في الوقت نفسه تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1ر1%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي مع استبعاد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والأغذية المحفوظة 4ر2% سنويا.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% في الشهر الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5ر2% مقابل 1ر2% خلال يونيو.