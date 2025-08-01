أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهاء حملات الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة ١١٧٤٢ مخالفة للتعدي على أراضي وأملاك الدولة تتضمن ٦٧٧٦ حالة تعد بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعد بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن ١٩٤٥٤ متغيرا مكانيا غير قانوني بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و٥٠٤٩ متغير مكاني غير قانوني بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدانا، كما تم إزالة ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدانا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل الصعاب كافة من خلال وحدة التقنين والتعديات.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدي بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، على أن تكون الإزالات في المهد، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضي التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقي الجهات المشاركة في مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.