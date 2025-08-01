مسئولون أمريكيون: ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة

نقلت مجلة أمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة.

وقال المسئولون لمجلة "ذي أتلانتيك" إن ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة "متحديا الرغبة في إنهائها".

وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن ترامب وبعض مستشاريه يعتقدون أن الأهداف الإسرائيلية في غزة تحققت وأن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على سلطته.

وأضاف المسئولون الأمريكيون أن البيت الأبيض يرى أن "نتنياهو يتخذ خطوات تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في غزة.

ومع ذلك، نقلت المجلة عن المسئولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنهم لا يتوقعون "أن يحاسب ترامب نتنياهو بشكل فعلي".

ويأتي ذلك فيما قال ترامب في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرادت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة ونحن نساعد مالياً في هذا الوضع لكني لا أرى نتائج في غزة للمساعدات التي قدّمناها.

وذكر ترامب أنّ "ما يحصل في غزة مُفجِع، ومؤسف، وعار، وكارثي"، مضيفا: "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة. لا أعرف إلى أين ستؤول الأمور هناك"