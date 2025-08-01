ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الروسية المدمرة على كييف إلى 28 شخصا

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قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى جراء هجوم روسي كبير بمسيرات وصواريخ على كييف خلال الليل ارتفع إلى 28 شخصا، بعد انتشال العديد من الجثث من أسفل الأنقاض.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت في وقت سابق بأن حصيلة القتلى جراء أعمال القصف الليلة الماضية بلغت 16 قتيلا مساء أمس الخميس، من بينهم طفلان /سنتان و 6 سنوات/ فضلا عن مراهق /17 عاما/.

وأصيب نحو 160 شخصا إثر الهجمات، وفقا لقوة الدفاع المدني.

وذكر الحاكم العسكري لزابوريجيا إيفان فيدوروف أن روسيا واصلت قصف أوكرانيا بالمسيرات في الليل، حيث لقي رجل /63 عاما/ حتفه في المنطقة. وأصيب أربعة آخرون جراء الهجوم.

وذكر سيرهي ليساك، رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبروبتروفسك، أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء ضربات المسيرات، من بينهم طفل /4 سنوات/ وفتاة /14 عاما/.

واندلعت حرائق في مزرعتين ومدرسة ثانوية ومكتب بريد، فيما تم تسجيل حريق في مبنى خاص.

واطلقت القوات الروسية حوالي 72 مسيرة في هجماتها الليلية على أوكرانيا، وفقا للقوات الجوية الأوكرانية.

وتم اعتراض نحو 44 مسيرة، فيما تم ضرب 28 هدفا في تسعة مواقع في خاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وكييف.

وأفاد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحدوث "أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية السكنية"، قائلا إن قسما كاملا من مبنى سكني قد دمر. ونشر مقطع فيديو يظهر مبنى متعدد الطوابق وقد تضرر بشكل كبير.

وقال الرئيس الأوكراني إنه بينما كانت كييف "الهدف الرئيسي للهجوم الضخم"، تم أيضا استهداف مناطق دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وميكولايف، حيث أطلقت روسيا أكثر من 300 مسيرة وثمانية صواريخ خلال الليل.

وكتب:"اليوم، رأى العالم مرة أخرى رد روسيا على رغبتنا في السلام، التي نشاركها مع أمريكا وأوروبا".